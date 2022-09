El serbio Novak Djokovic no tuvo problemas para acceder a cuartos de final del ATP 250 de Tel Aviv, al derrotar este jueves en segunda ronda al español Pablo Andújar por 6-0 y 6-3.

Al ser el primer cabeza de serie, Djokovic había estado exento en la primera ronda.



En cuartos de final, el campeón de 21 torneos del Grand Slam se enfrentará al canadiense Vasek Pospisil (149º), que este jueves se impuso 6-3 y 6-2 al israelí Edan Leshem.

Ante Andújar (36 años, 115ºdel mundo), Djokovic ganó el primer set en apenas 29 minutos. El segundo fue algo más competido y el serbio de 35 años, actual número 7 mundial, cedió tres juegos a su rival.

"Este primer partido comenzó de manera perfecta para mí, gané los siete primeros juegos", señaló Djokovic, que no había jugado en Israel desde un partido de Copa Davis hace dieciséis años.



El octavo juego duró veinte minutos y fue ganado por Andújar. "Fue uno de los juegos más largos que he disputado en mi vida. Y he jugado muchos, muchos, en mi vida...", admitió. Después de conquistar Wimbledon en julio, Novak Djokovic no había jugado hasta la Laver Cup de la pasada semana en Londres.

No pudo estar en el Abierto de Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el covid-19.

