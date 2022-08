Ahora que se ha dado a conocer la lista de convocados a la Selección Mexicana para el partido amistoso del siguiente miércoles, ante Paraguay en Atlanta, hay varias ausencias que llaman la atención, pero en especial una por el gran momento futbolístico que vive: Alejandro Zendejas.

El atacante ha sido el mejor jugador del América en lo que va del Apertura 2022, pieza clave en el resurgir del equipo dirigido por Fernando Ortiz, por lo que extraña que no sea considerado por Gerardo Martino dentro de una lista que sólo tiene a jugadores que militan en clubes pertenecientes a la Liga MX.



Las interrogantes crecen más al recordar la reciente lesión de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien probablemente se perderá la Copa del Mundo Qatar 2022, lo que dejará un espacio (dentro del grupo) para alguien que se desempeñe por la banda derecha, justo en la que juega Zendejas.

Y lo peor de esto es que el muchacho podría ser llamado por otra selección, más allá de que él ha manifestado en repetidas ocasiones que desea jugar para el Tricolor. Formado en las fuerzas básicas del FC Dallas, el atacante también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

De hecho, ha jugó con los representativos Sub-15 y Sub-17 de ese país; incluso, en una Copa del Mundo Sub-17. Eso sí, desde hace algunos años dejó en claro que ya no deseaba jugar para Estados Unidos, sino para México; incluso, lo reiteró cuando militó en el Guadalajara, club que en ese entonces (2016) pedía no jugar para una selección distinta a la de México (no como ocurre ahora con Santiago Ormeño).

El problema es que el muchacho no ha firmado la carta en la que oficialmente renuncia a la posibilidad de jugar con Estados Unidos, la cual todavía existe, ya que con el Tricolor Mayor apenas ha participado en par de encuentros amistosos.

Mientras no lo haga en un cotejo oficial, la opción de ir con el acérrimo rival sigue viva, sobre todo si mantiene el nivel actual. Zendejas quiere jugar con la Selección Mexicana, pero desconoce si el hecho de no haber firmado esa carta aún lo haya afectado.