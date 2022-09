Rubén Omar Romano ve campaña de persecución sobre Gerardo Martino

Después de la derrota ante Paraguay, en Atlanta, Gerardo Martino declaró que se sentía “el enemigo público número uno en México”. Esto por los abucheos y constantes reclamos de la afición en los últimos juegos de la Selección Mexicana.

Es notoria la ruptura entre el cuadro del Tata y la afición mexicana, a escasos meses de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Rubén Omar Romano, conocido técnico en el futbol mexicano, secundó las declaraciones de su compatriota y calificó “como una barbaridad” el trato que ha recibido Martino.

“Es una barbaridad, por supuesto que sí. Desde mi punto de vista creo que hay una campaña que ya viene de hace rato, concuerdo con lo que él dice. Lo vuelvo a decir y lo sostengo desde el primer momento: para mí es el técnico ideal para el Mundial”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El exdirector técnico de Cruz Azul, América, Santos, entre otros, reafirmó su idea de campaña contra el Tata.

“Hay una persecución hacia el técnico. Y hay algo muy importante, la prensa... Yo digo que la prensa tiene que ser muy cuidadosa cuando opina, no se puede hacer show con esto porque la gente escucha y a veces el aficionado normal se deja llevar por lo que dicen; se le ataca demasiado”, aseveró el argentino.

Rubén Omar Romano fue contundente y considera que el trabajo de Martino al frente del Tricolor ha sido “congruente con lo que habla, con lo que trabaja, con su análisis. Creo que hace rato no teníamos un técnico con esa capacidad”.

El experimentado entrenador sabe que el resultado es importante para cualquier estratega; sin embargo, ve más virtudes en la gestión de Gerardo Martino.

“Al ‘Fuera Tata’ no hay que darle mucho valor, por supuesto el resultado es importante, pero no más que el Mundial. Para eso se trajo, no para partidos amistosos, se trajo para calificar, más allá de los gustos, calificó y se trajo a Martino para dar un golpe en el Mundial, entonces esperemos”, aseveró.

El trabajo del Tata divide opiniones, lo cierto, es que el entorno es invadido por la incertidumbre.