Ronda irregular para Abraham Ancer en el BMW Championship

Una irregular segunda ronda tuvo deel mexicano Abraham Ancer en el BMW Championship del PGA Tour, por lo cual descendió 14 puestos, para aterrizar en el 31 del tablero de este torneo, que lidera Hideki Matsuyama.

Desde el inicio pintó mal para el tricolor de 28 años de edad, porque cometió bogey en el hoyo uno, al embocar con un golpe más de los cuatro permitidos, aunque luego consiguió un birdie en el dos.

Sin embargo, volvió al bogey en las banderas siete y ocho, para luego vivir momentos agradables con birdies en el 10, 12 y 13, pero el cierre no fue de lo mejor, en virtud que registró bogey en el 18, y de esta forma llenó una tarjeta de 72 golpes, para par de campo.

(El líder del BMW Championship. Foto: EFE)

Sumados los 72 de este viernes con los 68 del jueves, le da un total de 140, cuatro bajo par, en la posición 31, a ocho golpes de diferencia del dueño de la cima, el japonés Matsuyama.

El nipón estuvo hoy brillante con una ruta de 63 golpes, nueve bajo par, la cual fue impecable con nueve birdies, para asaltar la cima de la clasificación, en virtud que el jueves registró un 69, para totalizar 132, 12 bajo par.



Through two rounds of the @BMWchamps:

1. Hideki Matsuyama (-12)

2. Patrick Cantlay (-11)

2. @tonyfinaugolf

4. @JustinThomas34 (-10)

5. @ahadwingolf (-9)

5. @Lucas_Glover_

5. Chez Reavie

5. Rory Sabbatini

5. @coreconn

5. @XSchauffele

Full leaderboard: https://t.co/vZk1d7VKSj pic.twitter.com/8YHLZHHxKI

— PGA TOUR (@PGATOUR) August 17, 2019