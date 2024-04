Al manifestar que “no tiene ningún caso”, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó engancharse y no caer en polémica con las declaraciones hechas por Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, quien llamó a no votar por el actual partido en el poder.

Cuestionado en su mañanera de este viernes 26 de abril en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que no ve riesgoso de que jerarcas de la Iglesia intervengan en el proceso electoral porque “no es una conducta generalizada” y porque, indicó, la ciudadanía es muy inteligente “y sabe muy bien qué conviene, qué no conviene”.

López Obrador señaló que se deben de respetar todas las creencias religiosas y a los no creyentes.

“No entrar en polémica, ser respetuoso y como lo hemos dicho durante mucho tiempo, y además lo hemos puesto en práctica, respetar todas las creencias religiosas y respetar a los no creyentes, respetar a todos, y que hay libertades. No engancharnos en polémicas y más cuando tenga que ver con las iglesias, las creencias.

“El Estado laico significa libertad de creencia, libertad religiosa. Es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos, a los católicos, evangélicos, a quienes practican las doctrinas religiosas, y a los no creyentes. Y no meternos en eso, no tiene ningun caso”, dijo.

“¿No ve riesgoso de que ya jerarcas de la Iglesia estén interviniendo?”, se le preguntó.

“No, no, porque primero es una conducta generalizada; segundo, lo más importarte, es que nuestro pueblo es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene”, respondió.

El titular del Ejecutivo federal recordó que en las filtraciones hechas por WikiLeaks sacaron a la luz que en las elecciones de 2006, Juan Sandoval Íñiguez sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Vaticano, en donde el religioso le pidió que el gobierno estadounidense interviniera en México porque López Obrador era “un peligro para México”.

“Dije que no iba a entrar en polémica y que no me constaba, y en ese entonces no respondí y ahora no respondo porque uno es a veces dueño de su silencio y rehén de lo que expresa. Entonces vamos a dejar así.

“De ese entonces a la fecha han cambiado las cosas en el país. Lo que yo siempre sostengo es tenerle confianza a la gente, el pueblo de México es muy inteligente, es un pueblo sabio, no es manipulable”, dijo.

