Pato O’Ward revienta al director ejecutivo de McLaren por promesa de llevarlo a F1 y no cumple

El nombre de México ha lucido en lo más alto en el automovilismo en los últimos meses. Más allá de las actuaciones de Checo Pérez en la Fórmula 1, también en la IndyCar Pato O’Ward ha logrado ser un referente.

El piloto regiomontano se dio el tiempo para hablar de sus opciones para poder pasar a la Fórmula 1, pero manifestó que lo ve complicado, por lo que se mantendrá enfocado en su carrera con Arrow McLaren, donde suma 391 puntos en la temporada.



Además, reventó a Zak Brown, director ejecutivo de McLaren y aseguró que lo que sucedió con Oscar Piastri, que descartó correr para Alpine, le causa gracias, “Lo veo y me río, porque prometer ese mismo premio (llegar a la F1), Zak Brown se lo ha hecho a otros en McLaren. Pero luego solo hay un poste, no cinco”, comentó para ESPN.

Se dice concentrado en su carrera en la IndyCar y no se ilusiona en llegar al ‘Gran Circo’, “No me sirve de nada tener esa ilusión y me encanta la IndyCar. Quiero que crezca, que vaya a México. Tiene un inmenso potencial”, culminó el piloto mexicano.