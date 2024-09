Cantada vale doble: Se viene la rebelión del futbolista

“Sí, creo que estamos cerca de eso [huelga de futbolistas]”. ¡Tómala! El tiro está por cantarse si los dueños del balón siguen sumándole partidos a la temporada.

El protagonista del juego empieza a levantar la voz, porque el físico no le alcanza para disputar hasta 80 partidos en un año. ¡Es una barbaridad! No hay cuerpo que lo resista.

Sería increíble que la FIFA le diera mucha importancia al tema, pero no lo va a hacer porque lo único que quieren los dueños de la pelota es más dinero.

Rodri, monarca en la pasada Eurocopa y multicampeón con el Manchester City, tuvo el carácter para declarar —en nombre de muchos compañeros de profesión— lo duro que resulta para el cuerpo el poco descanso. Vale mucho la pena detenernos, reflexionar en sus palabras, porque muchos dirán que las quejas son absurdas por los grandes sueldos que se manejan en el futbol, pero va más allá de esto.

“Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es sólo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción más [que ir a la huelga]. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa, porque somos nosotros los que lo sufrimos”, declaró el internacional español.

En el mismo tono se manifestó Allison Becker, el guardameta estelar del Liverpool. Pidió que se les tome en cuenta, porque “nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre jugar más partidos. Quizá, nuestra opinión no importa, pero todo el mundo sabe lo que pensamos de jugar más. Todos están cansados de eso”.

Se debe cuidar a los que hacen el espectáculo. La gente va a los estadios, prende el televisor, escucha la radio, está al pendiente de las redes sociales, para saber qué pasa con sus ídolos. Si no están en el campo, baja el interés, y eso no le conviene a nadie.

@elmagazo