Alcalde polémico ahora quiere pasar como “héroe nacional”

El que abusó de “sencillito” en San Luis Potosí, nos platican, es el polémico alcalde de San Antonio, Edyuenary Gregorio Castillo Hernández (PVEM), pues para las fiestas patrias mandó pintar un mural dedicado (según) a los héroes de la Independencia, pero sin Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón o Josefa Ortiz de Domínguez, sino sólo una bandera nacional ¡con el rostro de don Gregorio! Nos indican que, como era de esperarse, la “obra” ha sido repudiada por la población, que no deja de hacerle burla porque “de ídolo no tiene nada”, todo lo contrario, ya que le reprocha su inexplicable fortuna y lujos tras seis años como edil en una localidad donde abunda la pobreza. ¡Qué abuso!

Autoridades “fantasma” de Apulco

Desde Zacatecas, nos cuentan que todo un misterio es la situación de las nuevas autoridades municipales de Apulco, pues no hay certeza de si se realizó el acto protocolario de entrega-recepción del nuevo alcalde, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz (MC), pues sólo hay un dudoso perfil de Facebook en el que se posteó una aparente acta administrativa, pero no hay detalles de alguna ceremonia. Además, nos explican, el Grito de Independencia es el primer acto público con el que se estrenaron todos los alcaldes, pero en Apulco no hay registro oficial y en redes sociales sólo circula un video en el que algunos ciudadanos improvisan su propia celebración. ¿Por qué habrá tanto misterio?

Funcionario se lleva susto en redes

El que se llevó buen susto en Chihuahua, nos comparten, fue el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez (PAN), luego de que “algunos malosos” le crearon un perfil de Facebook apócrifo en el que se pedía dinero a cambio de supuestos apoyos estatales. Nos relatan que, “con toda la pena del mundo”, don José de Jesús solicitó a los cibernautas hacer caso omiso, pues no había pedido dinero y mucho menos estaba dando apoyos, pero el asunto llegó a tal grado que la dependencia a su cargo tuvo que boletinar la información para advertir a la población sobre el mal rato que le hicieron pasar al funcionario. ¡Qué tal!