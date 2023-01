La Semana 18 de la National Football League (NFL) comenzará el próximo sábado 7 de enero con el duelo entre Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders en el Allegiant Stadium.

En la última jornada de la temporada regular, se definirán los tres boletos que todavía quedan disponibles para los playoffs.



Seis franquicias de la Conferencia Nacional (NFC) y cinco de la Conferencia Americana (AFC) ya aseguraron su presencia en la postemporada.

Los equipos clasificados: Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings, New York Giants, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers.

Los equipos con posibilidades: Detroit Lions, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks y Tennessee Titans.

Los equipos eliminados: Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Chicago Bears, Cleveland Browns, Denver Broncos, Houston Texas, Indianapolis Colts, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, New York Jets y Washington Commanders.

Saturday Night Football

15:30 | Chiefs vs Raiders | ESPN y Star+

19:15 | Titans vs Jaguars | ESPN y Star+

Sunday Night Football

12:00 | Browns vs Steelers | Game Pass

12:00 | Ravens vs Bengals | Blitz Canal 9

12:00 | Vikings vs Bears | Blitz Canal 9

12:00 | Patriots vs Bills | Fox Sports

12:00 | Jets vs Dolphins | Afizzionados

12:00 | Buccaneers vs Falcons | Blitz Canal 9

12:00 | Panthers vs Saints | Blitz Canal 9

12:00 | Texans vs Colts | Blitz Canal 9

15:25 | Cardinals vs 49ers | Fox Sports

15:25 | Cowboys vs Washington | Canal 9

15:25 | Rams vs Seahawks | Game Pass

15:25 | Giants vs Eagles | Fox Sports Premium

15:25 | Chargers vs Broncos | Game Pass

19:20 | Lions vs Packers | ESPN y Star+

