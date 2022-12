NBA nombra el trofeo MVP como Michael Jordan

La NBA anunció este martes que el ganador del MVP de la temporada regular recibirá el Trofeo Michael Jordan, una novedad dentro de los nombres de leyendas de la liga que acompañarán a sus reconocimientos más importantes.

"Nuestra nueva colección de trofeos celebra a algunos de los jugadores más grandes y de mayor impacto en la historia de la NBA", dijo en un comunicado Adam Silver, comisionado de la liga. Silver dijo que así esperan "rendir tributo" a las leyendas de la liga cuando se reconoce a los mejores jugadores de cada temporada.



Además de vincular el nombre de Michael Jordan al MVP, la NBA desveló que el ganador del premio al Jugador Defensivo del Año obtendrá el Trofeo Hakeem Olajuwon. Otro mito como Wilt Chamberlain será el protagonista del trofeo que se lleve el vencedor del Novato del Año.



Paying homage through the details.

An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ

— NBA (@NBA) December 13, 2022