Matías Almeyda mandó a golpear a Sambueza, confesó Rodolfo Pizarro

En una charla para redes sociales, al sitio Zabalive, Rodolfo Pizarro, actual jugador del Inter Miami y ex del Guadalajara, confesó que Matías Almeyda, técnico del Rebaño, mandó a golpear a Rubens Sambueza en venganza porque había fracturado a Isaac Brizuela.

Pizarro dijo que Sambueza es uno de los jugadores, "que me cae mal... enfrentarlo, pero es un gran jugador, ganador, que va a todas, pero te cae mal cuando te lo encuentras en la cancha... La verdad es que me caía mal".

Y lanzó la confesión sobre el intento de venganza..."El Conejito estuvo como seis meses fuera por una paraba de Rubens, creo fue de mala leche, nos dolió mucho porque Isaac es un buen tipo y compañero de profesión. Cuando jugamos contra Toluca en las semifinales de el torneo donde fuimos campeones, Matías nos dijo: 'vayan por Sambueza, péguenle, recuerden que él lesionó a Brizuela'".

Chivas ganaría esa semifinal y jugaría la serie por el título del Apertura 2017 que al final ganaron a los Tigres.

Puedes leer: "

ME ESCUPIÓ A LA CARA

En la misma entrevista Pizarro confesó que el hondureño Albert Elis le escupió en alguna ocasión a la cara. "Estábamos en un Preolímpico y de la nada me escupió a la cara, y bueno... No lo puedo ver. Antes se podía hacer eso, pero bueno".