Una lesión puso contra la lona a Blue Panther Jr., pero confía en volver a luchar

En un año la vida del luchador Blue Panther Jr. cambió por completo. En mayo del 2021, aliado a su hermano, conquistó la Copa Dinastías en la Arena México; pero después, en septiembre pasado, una lesión lo puso al borde del retiro de los encordados, una batalla que aún libra pero en la que no está dispuesto a rendirse.

Una patada en el rostro durante una batalla desencadenó una lesión que lo mandó al quirófano para ser operado de ambos ojos, "tuve una enfermedad de pequeño en los ojos y debido a los golpes se fracturó uno de ellos", comparte el heredero de Blue Panther. "No había otra más que hacer una intervención y fue en los dos ojos. Ha sido muy complicado este proceso, la última vez que luché en la Arena México fue en septiembre".



Volvió hace poco a dicho escenario, después de seis meses en los que no quiso saber mucho del pancracio. "Me he desesperado porque es muy frustrante, que un doctor te diga que no vas a poder volver a luchar porque estás en riesgo. Solo un doctor me dio una esperanza y con él me quedé".

Una época en la que ha estado inactivo, en casa, bajo muchos cuidados. Sin poder entrenar ni hacer esfuerzos, subió de peso y lo devoró la frustración, "porque no estoy acostumbrado a que me pase eso. Volver a la Arena México lo tomo como una terapia y me da la esperanza de lograr pisar ese ring de nuevo. No sé en qué tiempo, pero sé que lo voy a lograr".

Nutriólogo de profesión, durante este tiempo lejos del ring el integrante del CMLL ha seguido estudiando, y en agosto empezará a cursar otra licenciatura.