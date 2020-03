El corredor mexicano Fernando Martínez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, causó baja del programa de becas de la Conade así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, como consecuncia de las acusaciones de violencia física, psicológica y sexual que interpuso su exnovia, Edna Quintanilla.

La directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, notificó que Martínez no formará parte de los seleccionados apoyados por su organismo, mientras se desarrolla la investigación.

“Recibimos por parte de la Sedena la baja del atleta y nosotros también actuamos de la misma manera, mientras se desarrolla la investigación”.

La semana pasada, Edna Quintanilla relató el maltrato del que fue víctima. “La primera vez que me violentó fue en Toluca. Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló del cabello y me amenazó de muerte. Me dijo: ‘¿Quieres que te mate, perra?”.