Regresó el PGA Tour, con la ronda uno del Charles Schwab Challenge

El británico Justin Rose y el estadounidense Harold Varner III cerraron el primer día de actividades –tras 96 días de suspensión por la pandemia Covid-19– en la cima del torneo, con una tarjeta de 63 impactos (-7).

Fue una jornada positiva para el tamaulipeco Abraham Ancer, quien se quedó a uno de los líderes, con -6. El otro mexicano, Carlos Ortiz, culminó -1.

Fueron 148 golfistas los que vivieron su primera experiencia posterior al coronavirus, con extremas medidas de precaución y sin aficionados en las galerías para evitar contagios.

De 6:00 a las 18:00 horas, el field del Club Colonial, ubicado en Fort Worth, Texas, estuvo lleno de actividad. Pasaron tres meses para una salida desde el tee de la máxima categoría. Las estrellas volvieron y disputaron esta nueva normalidad.

Los caddies portaron casacas con los apellidos de los jugadores y de doctores de la zona quienes atendieron a pacientes con Covid-19.

Rose, exnúmero uno del mundo, fue de los primeros en arrancar su participación y tuvo una ronda libre de bogeys. En la tarde, Varner, quien también firmó una jornada sin errores, lo igualó en la cima del tablero.



