Abraham Ancer aseguró aprender de su primera experiencia dentro del Masters de Augusta.

Tras un trompicado domingo, en el cual terminó con 76 golpes (+4), ocho bajo par en total en el Major, el mexicano aceptó la tensión de competir al máximo nivel.

“Fue una ronda súper frustrante, con una gran cantidad de bogeys de debieron ser birdies. No me sentí muy cómodo en los greens, pero, bueno, empatado en 13, quería tener una ronda final increíble y no se dio”, comentó el tricolor, mientras Dustin Johnson festejaba su primer campeonato en el Augusta National.

Ancer arrancó la jornada en el último grupo, el de honor y en competencia por el saco verde; sin embargo, el día se complicó al embocar cuatro bogeys en siete hoyos. El tamaulipeco concluyó con otros dos bogeys y apenas un par de pájaros. Empató en la posición 13, junto a Marc Leishman, Hideki Matsuyama y Kevin Na.



Four strokes back from the leader and tied for second place, Abraham Ancer shines in his Masters debut. #themasters pic.twitter.com/f3BxUWxjq0 — The Masters (@TheMasters) November 15, 2020

“Me llevo muchas cosas de aprendizaje en mi primer Masters… en cinco meses estaré de regreso”, prometió Ancer.

“Cada año he podido mejorar en mi juego. Todavía tengo cosas por mejorar y días como éste me van a ayudar, me dan hambre de mejorar”.