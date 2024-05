El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, señaló que la estrategia con autoridades federales en materia de seguridad para la jornada electoral del 2 de junio busca atenuar las problemáticas de inseguridad para que la ciudadanía pueda salir a votar.

Expuso que se realizará un patrullaje previo en determinadas zonas cinco días antes de la elección; otros tres días antes y el día de la jornada habrá un repliegue mayor de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Subrayó que este plan es distinto al implementado en procesos electorales anteriores, ya que tienen previstas acciones preventivas.

“Es un buen plan preventivo que trata de proteger y al mismo tiempo se propone que no sea invasivo: que no pueda intimidar a los votantes, que disuada a los potenciales delincuentes o perturbadores del orden, pero que no inhiba la participación ciudadana”, sostuvo.

“Hoy tenemos más información y más razones para sentir más tranquilidad. Pero, a ver, el problema es suficientemente complejo como para considerarlo que se resuelve con algunos patrullajes. No se resuelve, pero sí se atenúa, disminuye y confiamos que esto dé confianza a los electores”, apuntó.

