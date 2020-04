La Arena López Mateos "agoniza" debido al coronavirus

Héctor Guzmán heredó algo más que un negocio ligado a la lucha libre por parte de su padre. Se trata de la Arena López Mateos, recinto en el que ha trabajado cuarenta y cinco de los cincuenta y dos años de actividad que suma el recinto ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

Una historia poblada de combates en los que se han sacrificado máscaras y cabelleras, así como expuesto innumerables campeonatos, pero sobre todo, donde se han forjado carreras y dinastías que eligieron al pancracio como su forma de vida. Todo puede acabar debido a la crisis provocada por el coronavirus.

"Es un legado y compromiso con la familia y con la lucha libre", acepta el promotor, a quien la contingencia ha puesto contra la lona. "Todos estamos con la angustia de lo que viene a futuro, ya que nadie, ni siquiera el gobierno, estaba preparado para una crisis de este tamaño".

En lo particular, cuando se detonó la crisis, apenas salían de los primeros meses del año, en los que las funciones no había tenido el éxito deseado, "así nos tomó el coronavirus y se detuvieron os eventos. Así que haciendo un análisis de la situación, sin ingreso y movimiento, en la arena si tenemos un alto riesgo de que si esto no se reactiva pronto, de haga un cambio drástico del uso de suelo, tal vez se rente el espacio a una empresa y en última instancia lo venderíamos".

Destino que en otra época han sufrido arenas como la de Toluca, Isabel de Cuernavaca y Xochimilco, recuerda. "La familia Guzmán tenemos mucho temor, estamos tristes con esa posibilidad. Hemos pasado por muchas etapas difíciles. Las principales se dan cuando hay cambio de gobierno, pero también hemos vivido momentos como el temor que surgió a raíz del mito del 'Chupacabras', nos afectó mucho. Después, en el 2009 con la influenza nos dejaron hacer eventos pero con muchas restricciones y optamos por cerrar durante mes y medio, salvamos esas crisis pero esta vez no hay forma, nos tomaron con 'los dedos en la puerta'".

El 'colchoncito' se está acabando y sabe que en dos o tres meses más no va a poder abrir. "Nuestro propósito es llegar a nuestro 53 aniversario y en medio de la preocupación, nos compartieron la información de una plataforma especializada para hacer una campaña de fondeo que nos ayude a enfrentar esta crisis, se llama 'Donadora' y consiste en hacer una donación que va desde 100 pesos. Existe un tiempo de 30 días para llegar a la meta que buscamos".



El tope que ofrece 'Donadora' es de 110 mil pesos, pero la experiencia de la fondeadora dice que en promedio se llega a reunir la mitad.

"Estamos hablando que con 50 mil pesos podríamos pensar en reprogramar la función de aniversario, la cual nos daría el impulso para recuperarnos y funcionar".

La campaña inició este lunes y estará disponible durante 30 días.