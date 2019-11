En una temporada de altibajos Memo Rojas logra título de Le Mans

El día de hoy en una conocida plaza de Polanco, Memo Rojas señalo que la temporada 2019 de LeMans, estuvo llena de altibajas reconociendo además que tuvo un ligero golpe de suerte en la obtención del título.

"Un accidente en la temporada que nos hizo arrancar una carrera en último lugar para terminar sextos nos hizo pensar que el título se alejaba"

El piloto agradecio el apoyo de su escudería durante sus 17 años de carrera. Recordando sus inicios, contando siempre con el soporte de su padre, con un gokart y un solo juego de llantas.

"Cuando yo empece era mas difícil, ahora hay mas equipos para los niños; yo tenía el apoyo de mi papa que era mi mécanico, mi coach, era todo".

Para el campeón mexicano si existe un buen nivel en el automovilismo nacional. Pues además de, él esta Sergio Pérez y Daniel Suárez; Aunque consideró que se necesita apoyarlo.

"En el kartismo que es donde surge el talento hay que trabajar mas. Solo hay que sembrar el talento y cosecharlo"

Uno de los objetivos que Memo Rojas aún tiene en mente por conquistar son las 24 horas de LeMans. Único campeonato que le hace falta en su palmares como piloto de resistencia.

Respecto a su futuro como deportista, el seis veces campeón considero que quiza corra 5 años más para después ser asesor o coordinador en su escuderia. Ademas de alentar a las nuevas generaciones

"Mas que coach, me gustaría ser asesor o coordinador para regresar algo de lo que me ha dado mi escuderia; No se desalienten de su sueño, esto es de desyunar, comer, cenar autos las 24 horas del día"