Dos Caras y Tinieblas inmortalizados en Nación Lucha Libre

Nación Lucha Libre dejó de ser una promesa y ahora se convirtió en una realidad. La empresa que comanda Alberto “El Patrón” debutó el pasado jueves 11 de julio en un aforo inmejorable. La Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca se vio repleta y desde el inicio del espectáculo la afición estuvo al filo de la butaca.

Dicha marca es caracterizada por el amplio roster con el que cuentan. Luchadores que vienen de empresas conocidas en el plano internacional conformarán cada una de las carteleras. El fogueo al talento joven y el protagonismo hacia las mujeres son uno de los objetivos que se realizarán a lo largo de su historia, pero también las grandes figuras del pancracio mexicano tendrán el reconocimiento que se merecen.

Alberto de Río señaló que la lucha libre mexicana le falta mucho al respeto a sus leyendas, no se les reconoce su trayectoria, es por eso, que Nación Lucha Libre les dará ese merecido homenaje. En esta ocasión, los dos primeros maestros del ring en ser honrados fueron Tinieblas y Dos Caras, quienes, previo al encuentro estelar, se llevaron una de las mayores ovaciones de la noche por parte del público.

Ante esto, Tinieblas declaró a EL UNIVERSAL DEPORTES su agradecimiento por el reconocimiento a su trayectoria, “(Dos Caras) y yo somos los primeros, y así, en cada función, habrá un reconocimiento para una gran leyenda, algo que hace falta aquí en México, reconocer a los luchadores que han recorrido todo el mundo y que han dejado muy en alto a México”.



En el país existen grandes personajes que le han mostrado al mundo de lo que trata la lucha libre mexicana, tanto que el deporte espectáculo ya es parte del folclor nacional; sin embargo, se subestiman a estas leyendas, algo que a Tinieblas le gustaría que cambie y que cree posible que pronto se podrá realizar, “(Nación) lo va a hacer. Lo que hace falta son conocimientos, hace falta el talento, la forma de hacer un gran museo y se va a hacer. Esta empresa tiene los conocimientos para lograrlo, así que vamos a esperar un poco de tiempo”.

El otro hombre histórico homenajeado fue Dos Caras, padre de Alberto “El Patrón” que tuvo una doble alegría en la noche, la primera fue por el reconocimiento a su labor en el cuadrilátero. “Es muy grato para mi, ese honor que me está otorgando esta nueva empresa que nace y que realmente yo sé, sonará pretencioso, pero me lo están dando en base a que ya son 49 años como luchador profesional, voy a cumplir 50 años, aunque ya no estoy activo. Pero es un honor que me den este reconocimiento”, mencionó orgulloso el potosino.

La segunda alegría de Dos Caras fue ver que la empresa de su hijo inició con un gran éxito, (Alberto) Es el representante, es la imagen, Nación Lucha es la representación de él. Hay una relación con los nuevos empresarios los cuales saben de su trayectoria, que puede manejar el micrófono, las cámaras, y es muy importante tener la imagen de alguien que lo pueda hacer y Alberto tiene esa cualidad, ese talento que ha desarrollado como luchador profesional y tiene una excelente relación con los luchadores de los Estados Unidos y a nivel mundial y esa es la base para que vengan esos luchadores a México y harán que el público salgan contentos”.

