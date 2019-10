Con diarrea, Pierre Gasly clasificó décimo en el Gran Premio de México

Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso, fue uno de los afectados por un virus estomacal que afectó a docenas de personas en los paddocks del Gran Premio de México. A pesar de los males, el francés clasificó décimo para la carrera de mañana.

“No quieren saber lo que tuve en la mañana”, dijo el galo al ser cuestionado sobre los síntomas que tuvo previo a la tercera sesión libre. “No pude dormir toda la noche. Temprano me sentía muy mal, intenté descansar durante el lapso libre de la practica y la `qualy´”.

Gasly comentó que no sabe si otro volante de Fórmula Uno también se enfermó o cuánta gente en específico fue afectada por el virus. “Escuché que hay muchas personas con los mismos malestares”.

El francés confesó que comió tacos y salsa antes de sentirse mal, pero negó que ese fuera la razón por la que se enfermó. “Pudo ser algo que comer en otro lado, no estoy seguro”.

"Overall, I’m pretty happy with my performance to make it through to Q3 for the second time in a row after Suzuka and I think we can be quite pleased with that."

Full team and driver quotes https://t.co/1NlcWYZkCP pic.twitter.com/j2S2O305to

— Toro Rosso (@ToroRosso) October 26, 2019