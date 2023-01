Liga MX: Los partidos que de la Jornada 3 del Clausura 2023 que irán por televisión abierta

Ver juegos de la Liga MX por televisión abierta resulta cada vez más complicado para los aficionados al futbol mexicano.

En la Jornada 1 fueron dos encuentros y en la fecha siguiente cuatro duelos los que no fueron transmitidos por televisión restringida.

Para esta tercera fecha del torneo Clausura 2023, serán tres los duelos que pasarán por TV abierta:

- Mazatlán vs Santos/ Viernes 20 de enero/ 21:00 horas/ Azteca 7

- América vs Puebla/ Sábado 21 de enero/ 19:10 horas/ Las Estrellas

- Necaxa vs Cruz Azul/ Sábado 21 de enero/ 21:10 horas/ Las Estrellas

El resto de la Jornada 3 está conformada por estos duelos:

- Xolos vs Tigres/ Viernes 20 de enero/ 21:00 horas/ Fox Sports Premium

- Rayados vs Atlético de San Luis/ Sábado 21 de enero/ 17:06 horas/ Fox Sports

- Chivas vs Toluca/ Sábado 21 de enero/ 21:10 horas/ Vix+

- Pumas vs León/ Domingo 22 de enero/ 12:00 horas/ Vix+

- Querétaro vs Atlas/ Domingo 22 de enero/ 17:00 horas/ Fox Sports Premium

- Pachuca vs FC Juárez/ Domingo 22 de enero/ 19:10 horas/ Fox Sports Premium, Fox Sports, Claro Sports