El primer objetivo de Guadalajara era calificar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general, esto no se ha logrado y el “Conejito” Isaac Brizuela, lamentó esto porque una vez más al ir a repechaje en este Apertura 2022, la cuenta a pagar se sigue incrementando.

“No nos ha tocado estar entre los primeros cuatro, en otro formato estuviéramos del quinto al octavo pero tampoco es excusa porque aquí se inculca estar en los primeros planos, lo cual no hemos logrado y estamos en deuda con la afición. Estamos a un paso de Liguilla, es un nuevo torneo, algunos dirán que quienes cierran en casa tienen más posibilidades pero la realidad es que son las mismas para todos, porque es a dos partidos (ya en la Liguilla)”.

El encuentro ante la máquina es de los más difíciles que esperan en este Apertura 2022, porque ambas instituciones se juegan mucho en busca de obtener en la mejor posición posible estar en el repechaje.

“Cruz Azul llega con la motivación de tener victorias en los últimos partidos, vienen recuperando confianza en ánimo, en confianza, será un encuentro complicado porque es su casa y quieren hacer pesar la localía, aunque sabemos que cuando vamos a la CDMX nos apoyan, alientan nuestros seguidores pero de cara al repechaje, hay que tomarlo con el mejor compromiso porque es ya como un encuentro de Liguilla”.



Cruz Azul no será un flan, ambas instituciones se están jugando mucho en el último encuentro del Apertura 2022 y ambos quieren jugar el repechaje en casa, esto para de alguna manera, darle tranquilidad a la afición.

“En lo últimos encuentros se ha visto esa conexión entre afición y jugadores. La afición ha conectado muy bien al estadio, porque la forma en la cual nos transmiten garra y actitud, obviamente como jugar te ayuda a sacar ese extra este tipo de cosas. Cuando uno ya no puede pero escucha ese tipo de motivaciones, hacen que uno dé el extra”.

“Conejito” Brizuela negocia extensión de contrato

El volante del Guadalajara, Isaac “Conejito” Brizuela está próximo a terminar contrato con el Guadalajara, pero ha aceptado el volante que ha sostenido charlas con la dirigencia para cumplir su sueño, que es retirarse defendiendo la casaca rojiblanca.

“Se acerca al sueño que tengo, deseo retirarme en esta institución, espero durar algunos años más y estar bien físicamente, esperemos no se den lesiones. Lo más importante estar para competir y yo estar consciente que el día que no puedo más, decir hasta aquí para dar oportunidad a la gente nueva, que cumpa su sueño”.

Brizuela espera a finales de año, por lo charlado, lograr un acuerdo que lo deje mínimo otros dos años más en la institución, solamente falta afinar detalles del contrato, acuerdos como suma de minutos, logros y aterrizar el sueldo para que ambas partes se vean beneficiadas.



“Hemos hablado, me siento tranquilo porque va todo muy bien, lo cual me tiene contento porque me están dando la oportunidad de continuar con este equipo, me deja tranquilo eso, ya no estoy preocupado y preguntando ¿qué va a pasar’. Eso también es parte fundamental para que un jugador esté concentrado en el campo”.