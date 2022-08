Bruno Valdez no lo niega, sabe que el América llega favorito al Clásico Joven ante Cruz Azul, pero no sé confía del momento que pasa La Máquina.

La confianza en el cuadro de las Águilas es innegable y hasta Valdez se "aventó" a decir su pronóstico para el duelo de mañana: América gana 2-0 con goles de Jonathan Rodríguez y Henry Martín.

“Sabemos que el club es favorito en todas las canchas donde jugamos, lo demuestra la gente y la historia. Nosotros en la cancha a cosechar eso, demostrar que el club tiene peso en su camiseta, pero en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos que demostrar por qué estamos por buen camino”, declaró el zaguero paraguayo.

Cruz Azul no cae ante el América desde cuartos de final del Clausura 2019. Son siete duelos en los que las Águilas no pueden contra el cuadro celeste, pero Bruno Valdez confía en revertir la situación.



“No sabía de esa estadística. Nosotros en los Clásicos salimos a ganar no a jugar, debemos plantearlo de esa forma, esa es la esencia del club, si es un Clásico, más todavía. Vamos a cortar esa racha”, advirtió el futbolista de las Águilas.

A Bruno Valdez no le importa lo que pase con Chivas, Cruz Azul y Pumas

En estos momentos, Pumas, Cruz Azul y Chivas ocupan las posiciones 15, 16 y 17 de la tabla; sin embargo, esa situación no importa en el seno americanista.

“La verdad a nosotros nos compete lo que hacemos. Obviamente queremos siempre estar arriba y lo conseguimos de a poco. Lo que hagan los otros rivales a nosotros no nos importa, ya pasamos por eso y pudimos levantarnos. El equipo está mentalizado para seguir arriba y no depender de los rivales”.

Bruno Valdez resta importancia a las críticas en redes sociales

Bruno Valdez ha sido severamente criticado por la afición en los últimos años, pero esta situación no afecta al central paraguayo.

“A nivel personal estoy tranquilo. Sé que la gente en redes puede opinar y decir lo que se le dé la gana. Yo casi redes sociales no veo, tengo la salud mental tranquila, quiero seguir consiguiendo títulos con el club", declaró el futbolista que llegó en 2016 a Coapa.

"Tenemos que ganar la 14, no con palabras, demostrando lo que es la institución. Yo estoy tranquilo, agradecido porque desde que llegué tuve mucha buena vibra, salgo a la calle y me dicen que estan contentos con mi trabajo. Trato de no equivocarme y conseguir alegrías para ellos”, concluyó Valdez.