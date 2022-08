Lady Shani está lista para defender su cabellera en 'Verano de Escándalo'

A casi cuatro años de la apuesta más reciente en su carrera, la luchadora Lady Shani pondrá en juego este viernes su cabellera, en un reto distinto, ya que pese a ser enmascarada, serán sus rizos los que estén en juego ante El Hijo del Tirantes, quien normalmente desarrolla su labro como réferi en la empresa Triple A.

"Es algo que está marcando mi carrera, nunca había tenido una lucha de apuestas con un hombre, solo espero que él calle muchas bocas, para los que dicen que no es luchador, porque yo sé que fuera de Triple A sí desarrolla esa faceta", compartió la esteta en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.



Y es que su rivalidad creció debido a las constantes intervenciones del juez de ring, por lo que esta noche en Aguascalientes, se jugarán el orgullo en el combate semifinal del evento Verano de Escándalo.

"Estoy motivada y esperando que llegue la lucha, se me fueron rápidos los días porque no he dejado de trabajar, sin descanso para recuperar el cuerpo de las lesiones. Vengo llegando de Chiapas, con un dedo lastimado y desvelada, pero la gente me hace sacar el cien arriba del ring y esta vez no será la excepción", adelantó la gladiadora capitalina.

Sobre el nivel de su rival no se confía, todo lo contrario. "Él me conoce muy bien desde que empecé a luchar, sabe todos mis movimientos y yo no conozco nada de él luchando, aunque no es algo que me deba mermar. Estoy preparada para estas oportunidades, tomando las cosas buenas y negativas que me rodean".

Enfrentar a luchadores no es algo que desconozca, lo hace desde que empezó en la lucha extrema. "Y me gusta más, no me espanta nada. En todo el estilo que me manejen puedo responder, es una lucha de apuestas en la que dejas todo".

Apostar su cabellera es algo especial también. "Porque el cabello para una mujer es muy importante, tal vez por vanidad y tiene un valor muy grande, va de por medio el orgullo. Ha causado mucha polémica esta lucha y eso representa un reto mayor", sentenció.