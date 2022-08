Chivas no puede ante el LA Galaxy de Chicharito Hernández

Y a las Chivas no hay quien las salve. No anotan. Ya no juegan bien. Y no ganan.

Derrota del Guadalajara 2-0 ante el LA Galaxy en juego de la Leagues Cup. ¿Esto también es otro golpe para el futbol mexicano en su eterna lucha contra la MLS?

Chivas, presentando un cuadro alternativo, quiso ser el dominador al inicio del juego ante el Galaxy que tuvo al Chicharito como titular, un Javier Hernández que tocó pocas veces el balón.



Las Chivas dominaron, Santiago Ormeño tuvo tres de frente, las tres las falló.

Y la primera que tuvo LA Galaxy, el serbio Dejan Joveljic abrió el marcador en un tiro de esquina (27').

Chivas no despertó, no reaccionó y ante la pasividad y los "miles" de cambios que se realizaron, entregaron el juego cuando llegó el segundo tanto, un tiro de larga distancia de Jonny Pérez en el que el joven guardameta del Rebaño, Raúl Rangel, pudo hacer más.



El Guadalajara perdió, ya no es novedad. Se acumulan las malas noticias y aunque su director deportivo, Ricardo Peláez, le haya dado el espaldarazo, si se cae el viernes ante el Mazatlán, quizá Ricardo Cadena tenga que hacer sus maletas.