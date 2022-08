Israel ‘Jiga’ González quiere sorprender y ser monarca del CMB

Israel Jiga González apenas rebasa los 25 años de edad, pero ya ha recorrido el mundo en busca de la gloria en el boxeo.

Japón, Estados Unidos, Puerto Rico y Francia han poblado poco a poco su pasaporte de batallas, y aunque no es la primera vez que intentará ser campeón del mundo, confía en dar la campanada el 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, frente a Jesse Rodríguez, monarca supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“El hambre nunca la he perdido, siempre he sido una persona muy aferrada. Lo mío es boxear, no hice otra cosa, no estudié”, advierte, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Tengo un hijo de un año y medio que me está esperando, y será una gran satisfacción que cuando crezca tenga un papá que fue campeón del mundo. He picado piedra y pasado muchas adversidades. Jesse es un gran campeón, pero ha tenido el camino libre”.

Cuatro derrotas, en poco más de 30 combates, no pudieron acabar con los sueños del Jiga, quien va por su triunfo 29 y llega listo a la cita campeonil: “Estoy muy bien de condición física y listos para dar la campanada. No he dejado de entrenar, traigo una pelea del 2 de abril; estoy en la altitud de Temoaya, porque no es cualquier oportunidad, es en una cartelera que todo mundo va a estar viendo [la que protagonizarán Saúl Álvarez y Gennady Golovkin]”.