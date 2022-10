Hugo Sánchez es uno de los futbolistas históricos para el futbol mexicano y para el futbol internacional.

Hace un día la revista Four Four Two integró a Hugo Sánchez en el lugar 83 de los 100 mejores jugadores de toda la historia.

El ‘Pentapichichi’ hoy en día forma parte de los analistas de ESPN, pero en su etapa como jugador su sello distintivo eran las chilenas, así logró el que es considerado su mejor gol y fue bautizado como el ‘Señor Gol’.



Todo ocurrió cuando Hugo Sánchez jugaba para el Real Madrid, el 10 de abril de 1988 se enfrentaron al Legroñes.

A los 10 minutos del partido, Martín Vázquez metió un centro, acción seguida el mexicano se elevó y remató en con una increíble chilena que hizo explotar al Santiago Bernabéu.

Esta diana de Hugo Sánchez es llamada el ‘Señor Gol’, primero por la calidad y dificultad con la que logró meter el balón, pero también por una curiosidad fue ante el Legroñes que leído al revés es ‘Señor Gol’.