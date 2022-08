Héctor Herrera lanza dardo a Gerardo Martino: Yo llamaría a Chicharito

Héctor Herrera, actual futbolista del Houston Dynamo de la MLS, habló sobre la situación de Javier ‘Chicharito’ Hernández con la Selección Mexicana.

El mediocampista mexicano considera que el futbolista del LA Galaxy debe estar en la convocatoria de Gerardo ‘Tata’ Martino.

"Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la Selección y un referente”, declaró ‘HH’.

“Es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es", agregó el futbolista surgido de los Tuzos del Pachuca.



‘HH’ también habló sobre Carlos Vela, futbolista del LAFC, a quien considera el mejor jugador mexicano del momento.

"Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi manera de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", apuntó en entrevista para TUDN.

