El pasado 20 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles cumplieron 32 años sin coronarse en las Grandes Ligas.

Más de tres décadas de aquel ponche de Orel Hershiser a Tony Phillips para dejar tendidos a los Athletics de Oakland en el Juego 5 de la Serie Mundial de 1988.

Ser los dueños del Oeste de la Liga Nacional o llegar a tres Serie Mundiales en los últimos cinco años nunca fue suficiente. Ha pasado demasiado tiempo, pero hoy, la novena californiana podría dejar esa larga racha en el pasado e iniciar una nueva era.

Son 32 años en los que el deporte y el mundo han sufrido constantes y trascendentes cambios.

LEER MÁS: La inversión de los Dodgers en 32 años, en busca del ansiado séptimo título

A continuación enlistaremos algunas cosas que se han suscitado en el deporte y en l mundo desde el campeonato angelino en 1988.

- Diecisiete equipos diferentes han conquistado la Serie Mundial, desde entonces.

- En la década de los 90's la NBA fue dominada por los Chicago Bulls de Michael Jordan, al obtener seis campeonatos.

- En 1988 los campeones de la NBA y MLB fueron los equipos de Los Ángeles; 32 años después eso se podría repetir con el reciente título de los Lakers.

- Entre Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016, el exnadador estadounidense, Michael Phelps, se convirtió en el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos con 28 medallas; 13 de oro.

- La NFL vivió la dominante etapa de Tom Brady y los Patriots, al conseguir seis Super Bowl en un lapso de 17 años.

- El Real Madrid conquistó siete Champions League para convertirse en el equipo más ganador de la "orejona"

- En 1988 nace Javier 'Chicharito' Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana.

En el mundo también ocurrieron hechos trascendentales como:

- En México iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tras vencer en polémicas elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas

- Declaración de paz entre Irak e Irán

- George H. W. Bush (padre) afirma en una conferencia de prensa: "No me importa lo que digan los hechos: nunca pediré disculpas por Estados Unidos". En referencia al incidente ocurrido un mes antes (3 de julio de 1988), en el que se derribó al avión civil Airbus A-300 iraní, matando a sus 290 ocupantes.

- Golpe de Estado en Haití

- Augusto Pinochet es derrotado en el plebiscito nacional de 1988 para renovar su mandato

- De lanzaron álbumes como 'Doble vida' de Soda Stereo; '... And justice for all' de Metallica o 'Viva hate' de Morrisey.

- Fallece el famoso actor, Ramón Valdés

- Se estranrin películas como Duro de matar, Beetlejuice o Chucky, El muñeco diabólico.

En otros años siguientes:

- El PRI sale de Palacio Nacional en 2000 y toma el poder el PAN

- La caída de las Torres Gemelas en 2001

- El Vaticano ha tenido tres Papas diferentes en esos 32 años (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco)

- Donald Trumpo visitó México en 2018

- México sufrió otro terremoto en 2017

- El 'Chapo' Guzmán se fugó en dos ocasiones (2001 y 2015)