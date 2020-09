Bienvenidos sean los que quieran estar en la Selección Nacional, incluidos los no nacidos en territorio mexicano. La polémica de los naturalizados en el Tricolor regresó a las mesas de debate, y el entrenador Gerardo Martino no negó el interés por algunos elementos, como el caso de Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey y quien ha estado en constante campaña para ser llamado por su compatriota.

Bajo los nuevos reglamentos de la FIFA, el atacante argentino tendría la posibilidad de ser enlistado por el Tata; en un futuro cercano, puede ser llamado.

Puedes leer: "La Selección Mexicana vive un proceso de rejuvenecimiento"

“[Hoy] Funes Mori es un jugador no convocable. En el momento que pueda ser tomado en cuenta, lo será. No hay que hablar de supuestos, todavía no es una realidad. Convoco a jugadores que legalmente puedan integrarse y que puedan ser un aporte para la Selección”, explicó Martino.

De julio de 2019 a septiembre de este año, el nacido en Mendoza, Argentina, tiene 24 goles en 48 juegos, un promedio de un tanto cada dos partidos, el mismo que Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Julio Furch (14 anotaciones en 43 cotejos) es otra opción para reforzar al Tricolor.



De los mexicanos, sólo Alan Pulido, en el Sporting Kansas City en la MLS, tiene mejores números (0.55 goles por encuentro). La FIFA implementará la oportunidad para que futbolistas puedan defender a una federación distinta a la de su país de origen si su proceso anterior es limitado, como el caso del mellizo, quien portó la albiceleste a nivel juvenil.

“En el momento que esto ocurra, tomaré la decisión”, dijo el Tata, sin negar convocatorias para sudamericanos. Además de que, con retiros repentinos en el Tricolor, Martino remató: “El que quiera estar, debe competir”.