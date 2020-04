Regie Miller golpearía a Michael Jordan si se lo encuentra

Después de que se emitieron los dos primeros episodios de los Chicago Bulls 1997-98 –centrado en 10 partes de la serie “The Last Dance”, desde entonces ha habido una cacofonía de personalidades de la NBA que expresan comentarios sobre el equipo de campeonato y la carrera del Salón de la Fama Michael Jordan.

El compañero swingman del Salón de la Fama, Reggie Miller de los Pacers el último en sopesar la personalidad más grande de Jordan.

Miller, uno de los rivales más feroces de Jordan, dijo en el programa de Dan Patrick que "podría" lanzar un puñetazo a MJ.

"Yo podría golpearlo. No lo sé", dijo Miller, a lo que Patrick respondió: '¿Estás siendo serio?' Continuó: "Fue un montón de cosas del uno al otro", Miller reveló que fue empujado a tener participación en la serie con una entrevista a la cual acudió a regañadientes.

Leer más: ¿The Last Dance, un documental que protege a Michael Jordan?

“Traté de pelear, no quería hacerlo. Tenía a todos de la oficina de la liga diciendo que necesitas ser parte de esto y todos en Turner me dijeron que necesitaba ser parte de esto y yo estaba como 'no, no, no, ir. No, no, no. No, no necesito ser parte de ello. Y entonces yo estaba como, mira, tal vez fue una parte curativa de eso. No quiero que la gente piense que fue una gran rivalidad, porque una rivalidad para mí es que estamos en pie de igualdad. No estaba en igualdad de condiciones con MJ, ¿de acuerdo? Pero me encantaban las batallas, y sé que muchos jugadores se inclinarían ante él, y eso no iba a ser yo. No estaba en mi naturaleza hacer eso. Tal vez debería haberme inclinado ante él. Pero fue bueno hablar de algunas de esas veces, para ayudarme a seguir adelante", declaró Miller.