Raúl Jiménez asegura que México puede ser cabeza de serie a Qatar 2022

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de Inglaterra, está seguro de que México puede ser cabeza de grupo en la próxima Copa del Mundo de Qatar.

Aunque el Tricolor se encuentra en estos momentos en el noveno sitio del ranking mundial de la FIFA, Jiménez afirma que se puede avanzar en las posiciones y los juegos ante Estados Unidos y Canadá de noviembre, serán una gran muestra de esto.

En una entrevista otorgada al portal de su club, el atacante habló de lo que ha sido su temporada al momento y también de la Selección Mexicana.



“Fue un proceso largo, una etapa difícil el regreso después de la lesión (la fractura de cráneo), yo creo que para cualquier futbolista es difícil, es complicado, pero supe salir adelante. El apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante”.

El balance de la temporada hasta ahora de los Wolves, no es el mejor: “Un balance bueno con sabor un poco de sabor amargo en los primeros tres partidos donde creo que merecíamos más, pero de ahí en fuera hemos ido mejorando, hemos ido haciendo mejor las cosas, marcando goles y eso es lo más importante para ayudar al equipo”.

En lo personal: “Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo, para lo que he ayudado y quiero seguir así y vamos empezando, apenas llevamos la primera parte de lo que va del torneo entonces falta mucho camino todavía”.



Jiménez ya anotó en el torneo inglés: “Desde el momento en que inició la Premier League este año, el ya estar ahí jugando de nuevo ya era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, que fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó. Al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza. Jugando de a poco en los partidos de pretemporada, afortunadamente pude hacer la pretemporada completa y eso me ayudó. Iniciamos prácticamente al mismo nivel en cuanto a físico porque veníamos de vacaciones entonces me tocó hacer toda la pretemporada. Fui entrando de a poco los partidos de pretemporada, 30 minutos, 45 minutos, 60 y los 90, entonces es algo que me ayudó, el haber hecho la pretemporada completa me ayudó al entendimiento con mis compañeros ya agarrar el ritmo".

La afición lo tiene como uno de los consentidos, y la cantan cada vez que salta al terreno de juego: “Es algo increíble que cada vez que lo comienzan a cantar te da un extra, sabes que te están apoyando, están siempre en las buenas o en las malas, juegues contra el primer lugar o el último el estadio está lleno, vayas a donde vayas viajan contigo están ahí apoyando al equipo es algo muy bonito. El saber que cada fin de semana tienes estadios llenos y que tienes a tu gente apoyándote. Y a mí, en lo personal que me cantan esa canción se siente increíble ese afecto que la afición me da”.

SELECCIÓN MEXICANA

De sus primeros juegos en la Selección Mexicana, después del largo receso, comentó: “Estoy muy contento de regresar, creo que es algo que también me hacía falta, por una u otra cosa no se había podido. En septiembre por el COVID la Premier League no nos dejó viajar. Ahora en octubre ya se pudo, pude regresar y jugar dos partidos. Me sentí muy bien también de cambiar de aires porque hace falta, a pesar de que el paso muy bien acá y la paso muy bien con el equipo siempre es bueno cambiar de aires un poco para cambiar el chip. Es bueno, tenemos 14 puntos y una jornada complicada en la próxima fecha FIFA, pero sabemos que haciendo puntos ahí tenemos un boleto prácticamente amarrado”.

Sobre la posibilidad de ser cabeza de serie en el Mundial, comentó. “También hay que tener en cuenta que estamos en 9no lugar, que todavía podemos ser cabeza de serie para el Mundial es algo que puede ser una motivación extra para todos nosotros, para seguir creciendo como equipo, como futbolistas. Tenemos la oportunidad de jugar contra Estados Unidos y Canadá en sus casas que puede darnos todavía más”.

Sueña con estar en Qatar: “He soñado con estar ahí, con llegar al Mundial, con jugar sí lo he pensado, pero ya que se nos dé soñaré con los goles ahí”.

LEE TAMBIÉN: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian nuevo embarazo de gemelos