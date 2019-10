Rafael Márquez se desentiende de los escándalos de la Liga MX

A pesar de ser uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Rafael Márquez no está al tanto de los escándalos que sacuden al futbol mexicano.

Había trascendido que el exfutbolista había hecho lo posible por no tocar el tema; sin embargo, EL UNIVERSAL Deportes tuvo la oportunidad de cuestionarlo al respecto y la respuesta fue contundente.



"Yo me desentendí desde hace ya un buen rato, ahorita estoy de vacaciones y no me he enterado de nada", dijo el excapitán de la Selección Mexicana.

El cuestionamiento se dio en el marco de una convivencia con aficionados y prensa, organizada por una marca que lo patrocina.

Cuando se le hizo la pregunta al michoacano, un representante de dicha marca intervino y dijo que la conversación debía girar en torno al automovilismo.

Márquez accedió a responder, pero únicamente mostró que, de momento, su figura no es contrapeso para las dolencias del balompié nacional.

