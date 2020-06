Pumas rechaza a Cristian Campestrini; “no buscan portero”, dicen

Aunque no lo acepten, es una realidad que ya no se puede ocultar más: a los Pumas les urge competencia para Alfredo Saldívar en la portería para el Apertura 2020.

La baraja para sustituir y ejercer presión al ‘Pollo’ es amplia; sin embargo, el presupuesto limita mucho al Club Universidad. En sus manos tuvieron una opción “Buena y Barata”, pero la rechazaron.

Al menos eso dijo el arquero argentino Cristian Campestrini. El guardameta del Celaya aseguró que le escribió a Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas, para ofrecer sus servicios a los universitarios, sin importar el tema económico; sin embargo, se le cerraron las puertas.

“Le he escrito a Jesús Ramírez manifestando mis ganas y deseo, que no pasa nada por el tema económico. Mi deseo pasa por regresar al máximo circuito, uno siempre tiene la ilusión. Le dije que estaba libre de Celaya, pero me dijo que no buscaban arquero", señaló en entrevista para W Deportes.

Campestrini declaró que su llega al conjunto capitalino podría ayudar a pulir el trabajo de Alfredo Saldívar.

"Si uno tiene la posibilidad de llegar a un grande como Pumas, lo que yo podría hacer es ayudar a pulir y potenciar a Saldívar. Uno va a ir a ganarse un lugar pero si no, se puede ayudar a un gran arquero como él", concluyó.