Andrés Lillini y sus jugadores estuvieron a escasos minutos de llevarse la ventaja en la final de ida del Guardianes 2020, disputada en el Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, Emmanuel Gigliotti les borró la sonrisa al minuto 89 para dejar el resultado final 1-1. El sabor con el que se va el estratega argentino es amargo. Considera que fueron superiores, pero reprochó la falta de concentración en los minutos finales.

“Partido cerrado. Teníamos enfrente al que para mí es el que mejor juega y tiene muchas variantes en ataque, buen pie, jerarquía y creo que nosotros hicimos un partido muy inteligente donde lo contrarrestamos en este circuito de futbol que tiene y empezamos a tomar la pelota. En el segundo tiempo el dominio fue amplio y la única llegada de ellos fue gol. Creo que al final el empate no es bueno para nosotros por lo que hicimos”, declaró en videoconferencia.

Lillini reprochó que el gol haya llegado al minuto 89 y pidió mayor concentración para los suyos en el encuentro de vuelta el próximo domingo. “El sabor es amargo porque podíamos haber sostenido el 1-0 y nos íbamos ganando. Con un rival como éste te hace el gol y tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque el 89 es igual que el minuto 2. Pero bueno, es un equipo que si en algo se caracteriza es no darse por vencido. Vamos a ir allá a tratar de ganar”.

Sobre los cambios de Juan Manuel Iturbe, Leo López y Carlos González, el timonel auriazul explicó los motivos. Asimismo habló sobre la situación del arquero Alfredo Talavera.

“Con este desgaste que hacemos sucedieron algunas lesiones como Juan Iturbe, Leo (López) que fue un calambre y Carlos (González) que me pidió salir porque estaba mareado y esperamos tenerlos el domingo y así jugar la final y ganarla. En el caso de Favio (Álvarez), (Facundo) Waller y (Alfredo) Talavera, mañana los vamos a probar más con las bajas de hoy y tendremos un panorama. Si llegan, llegarán con lo justo y para estos juegos deben estar todos al cien por ciento. Lo de ‘Tala’ No es una lesión simple, lo que me ha comentado el doctor es que donde se inserta el aductor, es una lesión complicada. Hizo futbol, pero en algunas situaciones me dijo que no estaba al cien”, explicó.