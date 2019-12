Manchester United logró tres importantes puntos al vencer 2-0 a Burnley en la fecha 20 de la Premier League, triunfo que lo coloca en la quinta posición del certamen, a sólo un punto de puestos de Champions League.

El francés Anthony Martial, en el minuto 44, y el inglés Marcus Rashford, al 90+5, dieron forma a la victoria de los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer.

De esta manera, los "Red Devils" treparon a la quinta posición con 31 unidades y metieron presión a Chelsea, que tiene 32 y jugará mañana ante Arsenal. Por su parte, Burnley se estancó en 24 puntos y ocupa la décima tercera plaza de la tabla.

Leer también: Tottenham rescata empate ante el Norwich

Anthony Martial apareció en los últimos suspiros del primer tiempo para marcar el tanto de la ventaja visitante, su octava diana en liga durante la presente temporada, y destrabar un partido atascado y sin muchas emociones.

Para el complemento, los "Clarets" apretaron y se lanzaron en búsqueda del tanto que equilibrara la balanza, sin embargo, los intentos carecieron de claridad y eran más por la inercia de un Manchester United que bajó la intensidad al saberse en ventaja.

Leer también: Raúl Jiménez a un gol de hacer historia con los Wolves

En la recta final, los "Red Devils" contaron con tenues aproximaciones, derivadas del ímpetu y descuido de su rival por volcarse en ofensiva, pero fueron incapaces de concretar otro golpe que les diera mayor tranquilidad.

Tuvo que ser hasta la última acción del compromiso que Rashford aprovechó un contragolpe para enfilarse rumbo a portería, burló al guardameta y, pese a resbalar dentro del área, logró definir el encuentro con la estocada final.

Another assist for this man!

It's time for a word with @AndrinhoPereira... #MUFC pic.twitter.com/tOoo15rBFf

— Manchester United (@ManUtd) December 28, 2019