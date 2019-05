NYC_Chris, el primer campeón del eChampions League

Sin ser favorito, pero con un gran dominio sobre sus adversarios, NYC_Chris, originario de Estados Unidos, se proclamó campeón del primer eChampions League 2019, al vencer en dos partidas al búlgaro DrNightWatch, en el estadio Metropolitano.

NYC_Chris, el segundo representante de la eMLS y miembro del New York City FC, se adjudicó 100 mil dólares, 850 puntos para el EA Sports FIFA 19 Global Series y un pase VIP para asistir a la final de la Champions League que disputarán Tottenham y Liverpool.



"Estoy en shock, aún no me la creo. Es el primero trofeo que gano. Había llegado a finales, pero no lo podía conseguir. Desde el primer partido estuve nervioso, pero afortunadamente tuve control y al final se mostró", expresó el gamer estadounidense.

Sobre quién ganará mañana la orejona, @didychrislito, como dice su nickname en PlayStation agregó: "Creo que los Spurs ganarán la Champions League".



En las eliminatorias de Manchester, participaron 64 jugadores y en ella se quedaron los grandes favoritos: F2Tekkz, MsDossary, Nicolas99FC y Vitality Maestro.

Los ocho participantes que llegaron a la fase final de Madrid fueron TG Zezinho (Brasil), DrNightWatch (Bulgaria), Rafsou (Francia), Marcuzo (Dinamarca), Col Joksan (EE. UU.), AlanAvi (EE. UU), xLevVinken (Holanda) y NYC_Chris (EE. UU.).

