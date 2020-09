Miguel Herrera: “Toluca vino a no perder”

“Toluca vino a no perder y le salió”.

Así analizó Miguel Herrera, técnico del América, el empate ante el Toluca, que no lo deja contento por varias razones.

“Ellos vinieron a no perder, y nosotros seguiremos trabajando la pelota parada al máximo. Cuando mejor manejábamos la pelota, pues ellos se encuentran con el gol y se defendieron bastante bien”.

No encuentra como resolver esto, “sino seguir trabajando y que hagamos mejor el papel en los balones en contra”.

No culpa a ninguna línea en lo particular: “No es que la defensa del equipo se distraiga… Nos están haciendo daño, pero son circunstancias que debemos de seguir. No pasa por la defensa nada más”.

Mañana será un día importante para saber cómo encarará el Clásico, ya que varios jugadores salieron lesionados: “Viñas sale con un dolor, se atoró con el pasto.

Roger se dobló el tobillo. Hay mala suerte. Uno se atora, otro lo pisan… Veremos qué pasa mañana cuando les hagan revisión”.