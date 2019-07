ORLANDO.- Es el Juego de Estrellas en el deporte que ellos denominan "soccer", pero se castellaniza gracias al calificado rival y a los mexicanísimos aderezos que inundan el estadio Exploria.

La tormenta eléctrica que azota a Florida no mina la ilusión por ver al poderoso Atlético de Madrid, pero tampoco a ese genio que ya es uno de los principales rostros de la Major League Soccer (MLS).

Es cierto, el sueco Zlatan Ibrahimovic mantiene su estatus de principal figura en la Liga estadounidense, pero ya no es "by far (por mucho)", como hace poco declaró, previo al clásico entre su equipo, el Galaxy de Los Ángeles, y el Los Ángeles FC, donde justamente milita el chico que no sólo le quita reflectores en Broadway, sino en todo Estados Unidos: Carlos Vela.



El quintanarroense está presente en todos los promocionales televisivos y anuncios espectaculares que se ven en la ciudad. No podía ser de otra forma. Suma 22 goles en 21 partidos jugados.

Su imagen hoy es más atractiva, al menos en la Unión Americana que la del inglés Wayne Rooney (DC United) y el alemán Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), quienes también están en el equipo de las figuras.

Constelación que provoca que la reventa se dispare en las inmediaciones del estadio Exploria. Boletos que en taquilla costaron entre 100 y 400 dólares, son ofrecidos en el mercado negro hasta en mil.



Y claro que hay compradores, porque el toque mexicano también está con el adversario. La reciente contratación del volante Héctor Herrera ya da regalías al Atlético de Madrid, cuyas elásticas con el '16' y el apellido del bajacaliforniano en la espalda se multiplican.

Es el toque tricolor en el deporte que ellos denominan "soccer", ese que desde este lado de la frontera está impregnado de aroma latino.

