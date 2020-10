Martino destaca a Corona, Talavera y Herrera; le pide más a Pizarro

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana elogió la actuación en individual de todo el equipo mexicano, destacando la actuación de Jesús Manuel Corona, y señaló que no se resigna a perder a gente como Andrés Guardado y Héctor Herrera.



Del Tecatito, mencionó: “Le dije que es trascendental, que destaca, pero por ahí no se dimensiona lo que trabaja para el equipo, lo que regresa para sus laterales, lo que trabaja en líneas de pase. Solo le ha faltado el gol”.



A Rodolfo Pizarro le pidió dar el extra: “Pizarro puede ser lo mismo que hace Corona. Jesús haciendo extremo, Rodolfo entrando a las espaldas de los volantes rivales, creo que pudo tener más posesión de pelota, pero hubo pasajes de partido donde no pudimos encontrarlo, por ahí le faltó decisión en un uno contra uno contra Van Dijk, si lo pasa hace el gol y si se la quitan no pasa nada, pero es generoso, hoy se trabajó mucho, lo mismo hizo Orbelín y Henry cuando entraron”.



Espera que Andrés Guardado y Héctor Herrera, los veteranos del equipo, puedan seguir en el equipo durante mucho tiempo más: “La jerarquía es muy difícil no reconocerla, no valorarla y difícil para un entrenador no tenerla en cuenta. Cuando hay jerarquía, es confiar en ellos y lo han hecho durante mucho tiempo. Ojalá que la situación en sus equipos no se prolongue, porque nos dan mucha tranquilidad con el balón, mucho recorrido, y saben manejar la pelota parada. Tengo un profundo respeto por la jerarquía y la carrera de Andrés y Héctor y no me resigno a no contar con ellos”.