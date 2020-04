Martín Bravo: Jugar en Pumas es un privilegio

Los Pumas son unos privilegiados. Prácticamente lo tienen todo para estar entre los favoritos y pelear el título del Clausura 2020, señaló Martín Bravo, quien mira con envidia a esta generación.

“Sí, son privilegiados, por toda su infraestructura, por el seguimiento al jugador, al que le dan todo. Antes, se entrenaba en Ciudad Universitaria y La Cantera la usábamos de vez en cuando. Hay más canchas y espacios para todas las divisiones de fuerzas básicas, tienen mucha suerte de tener esas instalaciones”, afirma el argentino, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“A Pumas lo veo muy bien, el plantel va de menos a más. Empezaron bien la Liga, luego un par de tropiezos, pero lo han hecho bien, van entendiendo lo que pretende el técnico [Miguel González Míchel]. Van a dar su mejor versión en poco tiempo, están por mejorar mucho y lo harán rápido, además de la calidad del entrenador... Lo tienen todo”, agregó.

“Hay plantel para pelear este campeonato”. El exdelantero felino, ahora de regreso en la Superliga de Argentina, admitió que está al pendiente de los Pumas, escuadra que ha dejado una importante huella en su carrera.

“El mejor paso que tuve fue en Pumas. Fueron años muy buenos, dos títulos en seis años. Viví cosas lindas con el club, fue mi mejor etapa, conseguí los logros más importantes de mi carrera con ellos. Hay momentos que recuerdo los títulos, son imborrables. Me emociono al recordar cuando tocaba entrenar en CU, ver a la gente que te apoya se extraña mucho; en general, a la institución, que es muy respetada, responsable, siempre están al pendiente y te hacen sentir cómodo. Así es Pumas. Me fui muy agradecido”, destacó.

Pese a que no se formó como universitario, el argentino reconoció las fallas del Club Universidad para sacar delanteros de casa.

“En la etapa que me tocó, el equipo sufrió con la producción de jugadores, no era la de antes, según conocí de su historia”, reconoció. “También era verdad que faltaba darle oportunidad a jugadores más jóvenes y chance de entrenar con el primer equipo, pero me da gusto que eso cambió...”.

