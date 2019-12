Un golazo de Rogelio Funes Mori dio a Rayados la victoria en casa en la final de ida del Apertura 2019 ante el América de Miguel Herrera y en la TV, en los Estados Unidos, Fox Deportes superó un récord de audiencia durante este encuentro.

El primer duelo por el título de la Liga MX promedió un total de 1 millón 344 mil espectadores y un máximo de 1 millón 538 mil en el segundo tiempo del partido disputado en la casa de los regios, tal como lo indica la empresa Nielsen Media.

Estos niveles de audiencia superan a la de la final del 2015 en la UEFA Champions League que disputaron el Barcelona y la Juventus.

