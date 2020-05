La realidad ya llegó al futbol mexicano y con un golpe en seco. Mientras el Guadalajara lucha por convencer de que es factible regresar a terminar el torneo, desde Torreón, con el Santos cayó como un balde de agua fría la noticia de que ocho de sus futbolistas dieron positivo por Covid-19.

El club lagunero comenzó con las pruebas en busca de regresar a las prácticas, y se encontraron con esta sorpresa que da al traste con muchos planes: “Esta noticia, esta situación complica, obviamente complica ese regreso [a jugar] de forma importante. La Liga lo ha notificado de acuerdo con la Secretaría de Salud, y lo primero ahora es cuidar la integridad física y mental de los jugadores”, dijo Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, que administra al Santos, en entrevista a TUDN.

De igual forma, el directivo desmintió que encabece la idea de que el torneo se cancele en forma definitiva: “Veo con mucha pena que siempre se busquen culpables para tratar de dividir. Aquí no hay quien esté promoviendo algo más que la forma de regresar al futbol”.

Mientras, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dio a conocer el informe para la vuelta a la Nueva normalidad, donde se señala que los estadios deportivos podrán tener encuentros, sin público, a partir del 15 de junio. Se prevé que para esas fechas, el semáforo de la ciudad cambie de rojo a naranja, color en donde se abrirían estos espacios.

“Esto no es una ciencia exacta. Hasta el 15 de junio está la situación [roja], pero quizá después puedan entrar el naranja y quizá el amarillo… Cuando pasemos al naranja se abrirán horarios y días de trabajo escalonados con distintos protocolos que vamos a trabajar”, dijo la Jefa de Gobierno.

Mas esto no quiere decir que a mediados de junio el torneo volverá. Y menos después de lo de Torreón... Lo sucedido con los Guerreros evidencia que hay una nula coordinación por la pandemia en los estados del país, no por culpa de las autoridades, sino porque la enfermedad ha tenido diversos brotes en diferentes zonas.

A esto sí hay que agregarle que los clubes no han sido solidarios para regresar al trabajo al mismo tiempo y no sacar ventajas; unos ya iniciaron con los exámenes previos, los demás no.

Ricardo Cortés Alcalá, titular de la dirección general de Salud de la CDMX en entrevista con La Octava Sports, dijo que la última palabra en cuestión de un regreso, estaba en las manos de la mismísima Liga MX: “De acuerdo con los semáforos se podría retornar a los entrenamientos, pero esa decisión es propia de la Liga MX, ellos sabrán qué es lo que más les conviene, siempre y cuando existan ciertas características de protección sanitaria”.

Así que todos los planes y proyectos han caído por su propio peso debido a los ocho contagiados en Torreón. La Asamblea de Dueños del próximo lunes, si no es que se adelanta por esta noticia, parece, hoy más que nunca, inclinada a la cancelación del torneo, se piense bien o mal del hecho