Ignacio Ambriz, técnico del León, no puso pretextos a las ausencias que tuvo en el duelo contra Cruz Azul. El técnico de los Esmeralda aceptó la derrota y se dijo orgulloso de lo que su equipo mostró en la cancha.



“No me puedo quejar por esto, porque no sólo es el León, son todos los equipos los que estamos mermados. No es sacar pretextos de que faltó este o aquel… Hoy teníamos un adversario que juega bien al futbol. Nos ganan bien, y sí, hay que ver qué recuperamos de jugadores, pero la actitud me deja contento, el equipo intenta e intenta”.

No hay por qué hacer dramas: “No me quedo preocupado. Generamos pocas de gol, los equipos nos cierran los espacios y hacen su juego para mermarnos. Ellos (Cruz Azul) encuentran un gol muy tempranero, pero tengo que estar tranquilo, este equipo ha demostrado que puede. Hoy no estamos en un bachecito, pero tenemos que salir de esto muy rápidamente”.

Sobre el juego, comentó: “Nos golpeó este gol tempranero, después del minuto 20 comenzamos a meter a Cruz Azul en su cancha, a moverlo, pero no generamos muchas de gol. Con un cambio intenté modificar, ahí con el 'Avión' Ramírez que nos da un poco de desborde por la banda intentamos, pero reitero, estoy tranquilo. No me puedo frustrar en la tercera jornada ni cambiar la idea”.