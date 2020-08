Juan Reynoso carga contra el arbitraje tras derrota ante Tigres

Para Juan Reynoso, director técnico del Puebla, la derrota ante Tigres que significó el fin de su invicto no refleja el desempeño de su equipo, al que felicitó por la “muestra de rebeldía y de vergüenza deportiva”, pero sí, una diferencia en los criterios arbitrales.

El peruano se mostró desconcertado por algunas de las marcaciones que influyeron en el andar del partido y solicitó que, próximamente, se le dé una explicación al respecto.

“Quisiera que en los próximos días nos aclaren, porque hoy vi mucha disparidad de entender situaciones: el pisotón de nosotros fue penalti, el de ellos no fue expulsión. Que me expliquen de qué se trata, porque, la verdad, me voy muy confundido”, dijo.

El estratega reconoció, además, que el tropiezo se empalmó con una sobresaliente actuación del guardameta rival, sin llegar a calificarlo como determinante, e hizo hincapié en su referencia al colegiado.

“Hoy, que competimos bajo nuestras limitaciones, Nahuel Guzmán salió de figura y tapó dos pelotas muy importantes. Esa parte me deja tranquilo por la respuesta de los chicos, aunque ya nos dimos cuenta de que no basta jugar contra los que tenemos en frente, hay detallitos que nos pueden complicar, como pasó hoy, pero no quiero que esa sea excusa o pretexto; es importante puntualizarlo y levantar la mano para que no nos vuelva a pasar”, sentenció.