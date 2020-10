Gerardo Martino: “El resultado es justo”

Gerardo Martino dio sus impresiones después de la victoria ante Holanda: “Hicimos un buen juego, durante una hora jugamos realmente bien, control del juego, nos asociamos bien, y como pensamos que íbamos a sufrir, sufrimos los últimos 15 minutos, con la entrada de De Jong, pues la pelota volaba y no podíamos ir por la presión, pero en definitiva por lo sucedido, por el control del juego, y lo sucedido en las opciones de gol, el resultado es justo”.

Niega que México haya sorprendido al rival: “No, hoy se sabe todo de todos. Los presionamos bien y cuando recuperamos la manejamos bien, por más que sepan como jugar, si impones tu ritmo de juego, tienes más posibilidades”.



No quiere que nadie se vuele por el resultado, porque a veces “para bien o para mal nos confundes. Estamos para hacerlo mejor. Lo que intentamos con Argentina fue igual a esto, pero fallamos en lo que presumíamos podía suceder, peor hoy no hubo errores individuales, no se perdió pelotas en lugares incómodos y el control del juego lució mucho más que contra Argentina donde cada contragolpe de ellos era posibilidad de gol”.

Aceptó que hay puntos a mejorar: “Tiene que ver con los últimos 15 minutos de juego, controlar mejor la pelota, manejarla mejor. Necesitábamos defendernos con la pelota en nuestro poder. Es la parte de mejoría, pero cuando sufrimos fuimos generosos, solidarios, y en hubo muchas salidas rápidas después del 1-0 donde era cuestión de dar bien el pase o animarse a dar esa jugada diferente. Así que me quedo con eso para corregir”.

