El exseleccionador francés Gérard Houllier, entrenador entre otros del Liverpool, París Saint-Germain y Lyon, falleció este lunes a los 73 años de edad, informó la edición digital del diario "L'Équipe".

El técnico había sido sometido recientemente una operación en la aorta en un hospital parisiense, 19 años después de haber sufrido una disección de esa arteria justo antes de un partido del Liverpool, señaló el medio.

Un decenio después de aquel accidente, Houllier se alejó de los banquillos, su última experiencia fue al frente del Aston Villa en la temporada 2010-2011.

Entrenador de raza, llegó a los banquillos sin haber sido jugador y tras un paso por el Lens triunfó en el PSG, con quien conquistó la liga en 1986, antes de convertirse en el adjunto de Michel Hidalgo y de Michel Platini en la selección.

En 1992 fue elegido seleccionador, etapa que duró 16 meses y que se saldó con la derrota francesa contra Bulgaria que les privó del Mundial de 1994.

Tras conquistar el Europeo con la sub-21 de la generación de Henry y Trézeguet, fue elegido Director Técnico Nacional, antes de sentarse en 1998 en el banquillo del Liverpool, puesto que ocupó hasta 2004, con un excepcional 2001 en el que levantó cuatro trofeos, la Copa, la Copa de la Liga, la UEFA y la Supercopa.

En 2006 y 2007 sumó otras dos ligas francesas, en 2006 y 2007.

