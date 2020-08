En América esperan las peores noticias con Bruno Valdez

Miguel Herrera espera las peores noticias con Bruno Valdez, quien salió lesionado de la rodilla izquierda y fue trasladado a un hospital.

“Lo de Bruno es difícil, no se ve nada alentador. El doctor, haciendo una exploración inicial, no nos da mucho aliento para pensar que no haya sido nada grave, se ve aparatosa en la televisión”.

Ahora lo que queda es esperar, “los resultados y ver qué se puede que se pueda hacer para ver cómo no afecte al equipo”.

No quiso hablar de si América contratará a un refuerzo de último minuto por esto.