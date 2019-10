Ella es Jenni Summers, la Playmate aficionada del Cruz Azul

La playmate Jenni Summers parece ser un amuleto para el Cruz Azul y, por hoy, la aficionada cementera más sexy, según los fanáticos.

La modelo de la revista Play Boy alegró a sus seguidores en redes sociales, con un video en el estadio Azteca, mientras Cruz Azul goleaba al América.

"Orgullosa... Felicidades al equipo y a la familia Cruz Azul. Tu (fan) #88 te ama siempre, seamos fuertes y orgullosos, azules, que este tren del conejito va a toda velocidad", expresó la estadounidense.

Pero Summers no dejó pasar la oportunidad de burlarse del rival. En Twitter se mofó del América, con un curioso gif de un pollo.

Hace dos años, está "conejita" se enamoró de la Máquina, pese a que presumió candentes fotografías con camisetas del Guadalajara. Sin embargo, se involucró en el entorno de los cementeros, tanto que el club le hizo llegar un jersey con el número 88, su favorito.

Jenni es popular entre la fanaticada cementera, con más de 15 mil seguidores en Twitter y casi 500 mil en Instagram.



Sooooooo proud !!!! felicidades to my team and familia @CruzAzulCD your loves you forever let’s stay strong and proud azules full speed ahead bunny train pic.twitter.com/SNYBJ86yzY

— Jeni Summers (@jenisummersLLC) October 6, 2019