Hace siete meses el futbol mexicano debía tener un campeón de Copa, pero la pandemia lo impidió. Mas el compromiso estaba puesto y la hora tenía que llegar. Esta noche en el estadio Caliente, Tijuana y Monterrey disputarán el duelo de ida y ambos técnicos esperan sacar ventaja.

Mas viven momentos diferentes. En los Xolos, Pablo Guede puede ver este juego como una tabla de salvación, al tener un pésimo torneo de Liga. Aunque lo niega: “Sé qué necesitan sangre, saber si me van a echar o no. Soy consciente de todos los cambios que hubo, las cosas malas que nos pasaron [el brote de Covid-19 en el equipo], pero no creo que un triunfo me haga tener oxígeno o una derrota me haga perderlo. No pierdo tiempo en pensar en eso”.

Valora la Copa, aunque haya quienes no lo hagan. “No viví antes si a la Copa le dieron valor o no, pero hoy es súper importante porque es una Copa, un trofeo para el club, y que cada quien le dé el valor que sea. Para mí es como la Champions. Vamos por todo desde el inicio”.

Antonio Mohamed, técnico de los Rayados, detrás de toda su frialdad, recuerda con cariño su tiempo en la frontera, donde ganó su primera Liga en México; tanto quiere a Xolos que hubiera preferido que el rival fuera otro, “pero como se dice, seremos enemigos por 180 minutos. Ahora defiendo a Monterrey, y quiero ganar”.

Las circunstancias pueden poner al Turco como campeón de Liga y Copa al mismo tiempo. “Se dan estas circunstancias, ser los actuales campeones de los torneos que se juegan. Es un reto importante, pero como toda final tendrá su grado de dificultad. Estamos ilusionados con poder conseguir el trofeo”. El Turco se asume como favorito: “Hay que plasmarlo en el campo”.